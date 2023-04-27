Эксперт Джеральд Хорн: Шансы Байдена и Трампа на победу зависят от развития конфликта России и Украины

Ранее сообщалось, что около 50% людей, опрошенных в ходе исследования Harvard CAPS-Harris Poll, подтвердили свои намерения голосовать за Трампа на выборах президента США. Байден в этом же опросе набрал 40% голосов. Таким образом не исключается, что наиболее вероятным претендентом на пост главы Белого дома станет именно Трамп, который в последнее время часто критикует нынешнюю администрацию президента.