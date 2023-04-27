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Британские ученые сообщили, что горячая ванна поможет приспособиться к жаркой погоде

Общество
Британские ученые сообщили, что горячая ванна поможет приспособиться к жаркой погоде

Издание The Washington Post рассказало, что ученый Эдвард Коул из Университета Халла в Англии провел исследование и выяснил, что горячая ванна помогает в тепловой акклиматизации, если на улице жарко.

Коул сообщил, что горячая вода способствует выработке внутреннего тепла, поддерживающего стабильную температуру тела.

«Мы увеличиваем объем крови, уменьшая нагрузку на наши сердца», - сообщил он журналистам.

Но, как заявляет ученый, данный тип акклиматизации не из легких. Спортсменам обычно требуется 10 или более горячих тренировок в ванной, постепенно увеличивающейся продолжительности и интенсивности в самую жаркую часть дня.

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