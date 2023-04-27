Певица Кристина Орбакайте перенесла «майский» гастрольный тур по Германии

Российская артистка Кристина Орбакайте перенесла свой гастрольный тур в Германии, который планировала провести с 29 апреля по девятое мая. Пользователи Сети раскритиковали решение о проведения мероприятий в День Победы для жителей ФРГ.
Несколько концертов Орбакайте уже были неоднократно перенесены в связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Многие российские граждане резко выступили против проведения мероприятий для жителей ФРГ в День Победы – россияне сочли инициативу непатриотичной. Позднее артистка выступила с обращением о переносе концертов в связи с якобы задержками в получении виз членами ее команды, – пишет MK.RU.
Ранее Кристина Орбакайте поздравила дизайнера Игоря Гуляева с Днем рождения. Он является любимым специалистом артистки Аллы Пугачевой.