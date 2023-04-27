Российские кинотеатры понесли убытки из-за ухода западных кинокомпаний

Издание РБК провело исследование и выяснило, что российские сети кинотеатров понесли миллиардные убытки в связи с уходом западного кинематографа из РФ. Изучение падения рынка было проведено с помощью открытой бухгалтерской документации киносетей.
Так абсолютными «антипобедителями» стала компания АО «Синема парк», совокупно потерявшая в 2022 году 1,8 млрд рублей. Второе место занимает киносеть КАРО, потери которой составили 1,3 млрд рублей. Третье место у фирмы ООО «РСМ», убыток которой достиг 482,4 млн рублей.
Представители пресс-центров кинотеатров либо проигнорировали обращения за комментарием от СМИ, либо же отказали им.
2023 год по мнению экспертов и директоров компаний, считается «туманным» в этом плане и аналитики не знают, чего ожидать без качественной господдержки.
Ранее стало известно о абсолютно новой модели онлайн-кинотеатра, разработанной в России.