Эксперт Николай Топорнин рассказал об уверенности Украины в продолжении вооруженного конфликта с Россией

Политолог Николай Топорнин заявил, что политика США придает уверенности правительству Украины в том, что Киев все делает правильно и должен продолжать вести свою провоенную риторику.
США оказывают всяческую поддержку Украине, как финансово, так и политически. Примером этому служит закон, который хотят принять в Штатах, гласящий о необходимости возвращения в состав Украины Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Таким образом у Киева есть уверенность, что Вашингтон будет поддерживать его дальше и вводить новые санкции против России, приводит слова Топорнина URA.RU.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Чепа заявил о способе присоединения Крыма к Украине. По словам депутата, если Киев настолько сильно хочет вернуть себе Крым, что готов развязать новую войну, то пусть Украина присоединится к России.