Эксперт Николай Топорнин рассказал об уверенности Украины в продолжении вооруженного конфликта с Россией

США оказывают всяческую поддержку Украине, как финансово, так и политически. Примером этому служит закон, который хотят принять в Штатах, гласящий о необходимости возвращения в состав Украины Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Таким образом у Киева есть уверенность, что Вашингтон будет поддерживать его дальше и вводить новые санкции против России, приводит слова Топорнина URA.RU.