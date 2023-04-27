WhatsApp* добавил функцию использования одного аккаунта на нескольких телефонах

Представители компании объявили о введении возможности пользования одним аккаунтом одновременно на нескольких смартфонах. Об этом сообщается на Интернет-сайте блога WhatsApp*.
Теперь пользователи смогут привязать к одному аккаунту до четырех устройств точно так, как это уже возможно делать в Интернет-версии, на планшетах и в приложении на ПК. При этом, если пользователь долгое время не будет выполнять вход в аккаунт на основном девайсе, то выход из профиля произойдет автоматически на всех устройствах. Сообщается, что для подключения необязательно сканировать QR-код, достаточно лишь на новом смартфоне ввести свой телефонный номер.
Ранее стало известно, сколько зарабатывает миллиардер Илон Маск на платных подписках в Twitter. Аналитики выяснили, что компания в общей сумме получает около ста тысяч долларов в месяц за «синюю галочку».
* Meta✱ Platforms, Inc. признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму