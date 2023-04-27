Президент Америки Байден: Трамп представляет «опасность» для демократии в США

Президент США Джо Байден заявил в среду, что его предшественник, кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп, представляет угрозу американской демократии. Об этом сообщает издание Anadolu.
Выступая перед журналистами на следующий день после того, как он официально объявил о своей кампании по переизбранию, Байден сказал, что «хорошо» знает Трампа и понимает, «какую опасность он представляет для нашей демократии».
В свою очередь Трамп заявил, что если бы вы взяли «пять худших президентов в американской истории и собрали их вместе», они бы «не нанесли такого ущерба, который Джо Байден нанес нашей нации всего за несколько коротких лет. Даже близко».
Ранее СМИ сообщили, что большинство республиканцев готовы поддержать переизбрание Трампа. Опрос показал, что около 56% сторонников «слонов» хотят видеть его на посту президента.