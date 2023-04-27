Конгресс США принял закон о снижении бюджетных расходов и повышении потолка госдолга

Как сообщают «Известия», прямую трансляцию с голосованием вел американский телеканал C-SPAN. В обсуждении законопроекта принимали 432 конгрессмена, из них 217 выступило за принятие, когда как 215 были против. Дальше закон будет рассмотрен следующей инстанцией, сенатом, находящегося под контролем правящей партии демократов.