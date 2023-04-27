Конгресс США принял закон о снижении бюджетных расходов и повышении потолка госдолга

Палата представителей конгресса США приняла по итогам голосования законопроект, повышающий потолок госдолга и уменьшающий бюджетных расходов.
Как сообщают «Известия», прямую трансляцию с голосованием вел американский телеканал C-SPAN. В обсуждении законопроекта принимали 432 конгрессмена, из них 217 выступило за принятие, когда как 215 были против. Дальше закон будет рассмотрен следующей инстанцией, сенатом, находящегося под контролем правящей партии демократов.
Сам законопроект подразумевает под собой увеличение потолка госдолга на $1,5 трлн и экономию госбюджета в виде $4,5 трлн.
Ранее, представители сената США потребовали от правительства передачи Киеву боевых истребителей.