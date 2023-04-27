«Игра в поддавки»: В Совете Федерации раскритиковали отношения президента США Джо Байдена и прессы

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден использует шпаргалки во время пресс-конференции с журналистами после переговоров с лидером Южной Кореи Юнг Сок Елем.
Тот факт, что во время пресс-конференции Байден использует шпаргалку с заготовленными вопросами от журналистов, демонстрирует отсутствие живого контакта президента США и общества, так как все его ответы и вопросы являются постановочными, написал Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что подобное заготовленное общение прессы и Байдена похоже на игру «в поддавки».
Ранее сообщалось, что Байден был замечен за использованием шпаргалки во время пресс-конференции. На небольшом распечатанном буклете было написано имя одной из американских журналисток по слогам, а также приведена ее фотография и вопросы, которые она будет задавать.