Народный артист России Андрей Леонов передал свой личный грузовик в санитарно-медицинскую службу в зону проведения Специальной военной операции. Транспортное средство было выпущено в 1980 году.
Директор «Ленкома» Марк Варшавер поддержал идею Леонова. Он отметил, что автомобиль был отремонтирован по его личной просьбе. Варшавер выразил надежду, что артист сам поведет машину прямиком до Донбасса. Леонов, в свою очередь, понадеялся, что его небольшой вклад послужит благом для тех, кто занимается обеспечением победы, – пишет 5-tv.ru.
Ранее в НАТО сообщили о приближении к завершению запланированных поставок танков и автомобилей киевскому режиму. На текущий момент обещания по передаче техники выполнены на «98%».