Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актер Андрей Леонов передал свой грузовик на нужды СВО

Армия
Актер Андрей Леонов передал свой грузовик на нужды СВО

Народный артист России Андрей Леонов передал свой личный грузовик в санитарно-медицинскую службу в зону проведения Специальной военной операции. Транспортное средство было выпущено в 1980 году.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер поддержал идею Леонова. Он отметил, что автомобиль был отремонтирован по его личной просьбе. Варшавер выразил надежду, что артист сам поведет машину прямиком до Донбасса. Леонов, в свою очередь, понадеялся, что его небольшой вклад послужит благом для тех, кто занимается обеспечением победы, – пишет 5-tv.ru.

Ранее в НАТО сообщили о приближении к завершению запланированных поставок танков и автомобилей киевскому режиму. На текущий момент обещания по передаче техники выполнены на «98%».
специальная военная операция ВС РФ на Украине «ленком» леонов андрей леонов СВО
Военкоры ФАН