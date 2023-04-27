Актер Андрей Леонов передал свой грузовик на нужды СВО

Директор «Ленкома» Марк Варшавер поддержал идею Леонова. Он отметил, что автомобиль был отремонтирован по его личной просьбе. Варшавер выразил надежду, что артист сам поведет машину прямиком до Донбасса. Леонов, в свою очередь, понадеялся, что его небольшой вклад послужит благом для тех, кто занимается обеспечением победы, – пишет 5-tv.ru.