The Drive: Стал известен суммарный объем американской помощи Киеву

Кроме того, неизвестно число переданных 120-мм и 105-мм танковых снарядов и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) для 38 переданных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142, или HIMARS. Общая масса переданного вооружения составляет около 103 тысяч тонн. В дополнение к снарядам, предоставленным США, у Европейского союза есть план на сумму 1,1 миллиарда долларов о поставке Украине одного миллиона боеприпасов. Кроме того, Киев запросил боеприпасы у Пакистана.