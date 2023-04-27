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The Drive: Стал известен суммарный объем американской помощи Киеву

Политика
The Drive: Стал известен суммарный объем американской помощи Киеву

США передали Украине более 4,4 миллиона артиллерийских и танковых снарядов, ракет и минометов, а также еще 200 миллионов единиц боеприпасов к стрелковому оружию. Об этом сообщает издание The Drive.

Кроме того, неизвестно число переданных 120-мм и 105-мм танковых снарядов и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS) для 38 переданных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142, или HIMARS. Общая масса переданного вооружения составляет около 103 тысяч тонн. В дополнение к снарядам, предоставленным США, у Европейского союза есть план на сумму 1,1 миллиарда долларов о поставке Украине одного миллиона боеприпасов. Кроме того, Киев запросил боеприпасы у Пакистана.

Ранее СМИ сообщили, что российские ПВО впервые смогли сбить «умный» управляемый снаряд GLSDB, выпущенный из РСЗО. Такие боеприпасы на Украину поставляют Соединенные Штаты.
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