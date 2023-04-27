Лидеры «большой четверки» проведут саммит по безопасности в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что он примет президента США Джо Байдена и премьер-министров Индии и Японии Нарендра Моди и Фумио Кисиду на саммите по безопасности в следующем месяце.
По информации издания JapanToday, встреча «большой четверки» состоится в Сиднейском оперном театре 24 мая и будет включать в свою программу обсуждение международной экономической среды под давлением глобальной инфляции.
«Мы знаем, что живем в небезопасном мире со стратегической конкуренцией в нашем регионе», - сообщил Альбанезе.
Комментировать же выдвижение Джо Байдена на второй президентский срок премьер не стал, сославшись на отказ от вмешательства во внутреннюю политику США.
Ранее, представители G7 признали, что их страны все еще энергетически зависимы от России.