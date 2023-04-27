Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президента США Джо Байдена снова заметили со шпаргалкой на пресс-конференции

Общество
Президента США Джо Байдена снова заметили со шпаргалкой на пресс-конференции

Президент США Джо Байден снова был замечен за использованием специальных шпаргалок во время своих выступлений. Это произошло на пресс-конференции.

Сегодня, 27 апреля, Байден провел переговоры с президентом Южной Кореи Юнг Сок Елем по вопросам развития международного сотрудничества и сдерживания ядерного потенциала Северной Кореи.

Во время пресс-конференции после переговоров журналисты заметили в руках у Байдена небольшую распечатанную шпаргалку, на которой была изображена фотография одной американской журналистки, присутствовавшей на мероприятии, а также ее имя, написанное по слогам. В буклете были написаны вопросы, которые должна была задать представитель СМИ.

Ранее сообщалось, что Байден провел дипломатические переговоры с Елем, в ходе которых президенты обсудили методы сдерживания ядерного потенциала КНДР. Одним из них стало размещение атомных подводных лодок США в портах Южной Кореи.
США Джо Байден южная корея пресс-конференция
Военкоры ФАН