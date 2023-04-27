Президента США Джо Байдена снова заметили со шпаргалкой на пресс-конференции

Во время пресс-конференции после переговоров журналисты заметили в руках у Байдена небольшую распечатанную шпаргалку, на которой была изображена фотография одной американской журналистки, присутствовавшей на мероприятии, а также ее имя, написанное по слогам. В буклете были написаны вопросы, которые должна была задать представитель СМИ.