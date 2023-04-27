Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с предпринимателем Илоном Маском

Президент назвал Южную Корею идеальной страной для строительства Tesla gigafactory (завод по производству литий-ионных аккумуляторов), сославшись на передовых промышленных роботов страны и высококвалифицированных рабочих. Он также предложил Маску поддержку в виде налоговых льгот.