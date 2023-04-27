Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с предпринимателем Илоном Маском

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с генеральным директором Tesla Илоном Маском в Вашингтоне, чтобы обсудить инвестиции в Южную Корею. Об этом сообщает Al Arabiya.
Президент назвал Южную Корею идеальной страной для строительства Tesla gigafactory (завод по производству литий-ионных аккумуляторов), сославшись на передовых промышленных роботов страны и высококвалифицированных рабочих. Он также предложил Маску поддержку в виде налоговых льгот.
В ноябре Ель провел разговор по видеосвязи с Маском: предложил «индивидуальные» стимулы и пообещал минимизировать любые риски, связанные с профсоюзами, чтобы привлечь инвестиции Tesla.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что Илон Маск может занять пост президента США. Кроме того он отметил, что допускает развал Америки.