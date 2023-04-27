Стилист певца Филиппа Киркорова назвал стоимость костюмов артиста для юбилейного шоу

Стилист заявил, что общая цена костюмов для различных мероприятий составляет около одного миллиона евро. И это только про костюмы для юбилейного шоу певца. Одежда пошивается специально под требования артиста и являет собой часть высокой моды. Ануфриенко также рассказал, что рубаха для выступления под одну из его песен стоит 80 тысяч евро.