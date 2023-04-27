Стилист певца Филиппа Киркорова назвал стоимость костюмов артиста для юбилейного шоу

Гардероб российского артиста Филиппа Киркорова содержит 27 специальных костюмов, которые задействуются во время его выступлений на различных шоу. Об этом рассказал его стилист Максим Ануфриенко в передаче «Алена, блин!».
Стилист заявил, что общая цена костюмов для различных мероприятий составляет около одного миллиона евро. И это только про костюмы для юбилейного шоу певца. Одежда пошивается специально под требования артиста и являет собой часть высокой моды. Ануфриенко также рассказал, что рубаха для выступления под одну из его песен стоит 80 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что российский артист Николай Басков во время выступления поцеловал грудь поклонницы. Фанатка не ожидала такого поступка и во время инцидента впала в состояние шока, однако певца от себя не оттолкнула.