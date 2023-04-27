Вашингтон пообещал не размещать в Южной Корее ядерное оружие

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Сеул сильно обеспокоены нарастающим ядерным потенциалом Северной Кореи и готовы развивать сотрудничество, чтобы сдержать его. Для этих целей атомные субмарины США зайдут в южнокорейские порты впервые за 40 лет. Подобный шаг направлен на сдерживание ядерных сил КНДР, чья активность в последнее время настораживает страны.