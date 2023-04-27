Киев заявляет о нарушении санкций G7 введенных против российской нефти

Украинские аналитики из Киевской школы экономики провели исследование и сообщили, что в азиатских портах были нарушены санкции G7, путем продажи российской нефти выше установленной цены.
По информации от РБК со ссылкой на издание Bloomberg, в первой четверти 2023 года Азия продавала нефть из России с нарушением заявленного ранее потолка в $60 за баррель.
Нефть, по информации от киевских исследователей, поступала из Приморского порта Козьмино при поддержке стран-представителей G7. Медианная цена за нее составила $58,62 за баррель, когда еще в декабре прошлого года превышала $70.
Ранее сообщалось, что цены на нефть начали падать, в связи с кризисом в экономике США.