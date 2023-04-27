Посольство России в США рассказало об опасениях за жизнь заключенного Легкодымова в американской тюрьме

Россиянин Анатолий Легкодымов находится под арестом в тюрьме Нью-Йорка с января текущего года. На данный момент он помещен в блок, где находятся в основном убийцы, наркоманы и другие люди, совершившие особо тяжкие преступления, несмотря на то, что сам Легкодымов оказался виновен в мошенничестве с использованием криптовалюты. В связи с тем, что он всерьез опасается за свою жизнь, российская сторона примет меры по переведению его в другой тюремный блок, заявил Антонов во время брифинга с журналистами.