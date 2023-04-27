Посольство России в США рассказало об опасениях за жизнь заключенного Легкодымова в американской тюрьме

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что наша сторона будет требовать перевода одного из заключенных граждан РФ в другой тюремный блок. Это связано с угрозами жизни для него.
Россиянин Анатолий Легкодымов находится под арестом в тюрьме Нью-Йорка с января текущего года. На данный момент он помещен в блок, где находятся в основном убийцы, наркоманы и другие люди, совершившие особо тяжкие преступления, несмотря на то, что сам Легкодымов оказался виновен в мошенничестве с использованием криптовалюты. В связи с тем, что он всерьез опасается за свою жизнь, российская сторона примет меры по переведению его в другой тюремный блок, заявил Антонов во время брифинга с журналистами.
Ранее сообщалось, что дипломат обвинил правительство США в пропаганде русофобии. В частности, это аргументируется тем, что судебная система Штатов направлена на дискредитацию российских граждан и их ложном обвинении. Так в американских тюрьмах находится около 100 заключенных из России.