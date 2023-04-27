Глава Молдавии Майя Санду обвинила РФ в создании помех на пути преобразования страны

Президент Молдовы Майя Санду сообщила о якобы попытках Российской Федерации вмешиваться во внутриполитические процессы страны для недопущения «ее преобразования». Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Санду подчеркнула, что «Москва пытается дестабилизировать» ситуацию в Республике. Президент уточнила, что Россию «устраивало» существование высокого уровня коррупции и бедности, поскольку в таком случае РФ «может купить и контролировать» молдавских чиновников и «продвигать свои интересы».
Ранее бывший президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал политику официального Кишинева. Он обвинил действующую власть в следовании прозападной внешнеполитической линии, несмотря на другие интересы «большинства граждан» страны. По словам Додона, большая часть молдаван не желает разрыва отношений с Москвой.