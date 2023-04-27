Глава Молдавии Майя Санду обвинила РФ в создании помех на пути преобразования страны

Санду подчеркнула, что «Москва пытается дестабилизировать» ситуацию в Республике. Президент уточнила, что Россию «устраивало» существование высокого уровня коррупции и бедности, поскольку в таком случае РФ «может купить и контролировать» молдавских чиновников и «продвигать свои интересы».