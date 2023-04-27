Психолог Штраус назвала три способа улучшить свой сон и прекратить просыпаться среди ночи

Психолог Лиза Штраус рассказала изданию The Washington Post действенные методы, помогающие избавиться от проблем со сном и улучшить его качество.
Так, старайтесь изменить свой циркадный ритм, дабы поменьше просыпаться посреди ночи и ходить в туалет. Причиной чрезмерного ночного мочеиспускания могут стать кофеин, диабет и апноэ.
Не спите при включенном свете. Наш организм еще эволюционным путем вывел концепцию, что спать надо ночью. Нехватка гормона мелатонина, вызванная сном при освещении может вызывать усталость и крайне сильную сонливость.
Постарайтесь расслабиться. Дурные мысли часто начинают преследовать нас, когда мы ложимся спать. Каждый раз, когда вы начинаете нервничать, успокаивайте себя тем, что решите все проблемы завтра.
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