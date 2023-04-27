В словарь Бразилии добавлено слово «Пеле»

Бразильский словарь добавил «Пеле» в качестве прилагательного, используемого при описании кого-то, кто является «исключительным, несравненным, уникальным». Об этом сообщает издание Huffpost.
Статья в словаре Михаэлиса гласит: «Тот, кто необычен, или кто из-за своих качеств, ценности или превосходства не сопоставим ни с чем или ни с кем, как Пеле; прозвище Эдсона Арантеса ду Насименту (1940-2022), считавшегося лучшим спортсменом всех времен; исключительный, несравненный, уникальный». Примеры: Он - Пеле баскетбола, она - Пеле тенниса, она - Пеле бразильского театра, он - Пеле медицины».
Фонд Пеле, ФК «Сантос», где он играл большую часть своей карьеры, и многие бразильцы высоко оценили решение издателей одного из самых популярных словарей страны.
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