В словарь Бразилии добавлено слово «Пеле»

Статья в словаре Михаэлиса гласит: «Тот, кто необычен, или кто из-за своих качеств, ценности или превосходства не сопоставим ни с чем или ни с кем, как Пеле; прозвище Эдсона Арантеса ду Насименту (1940-2022), считавшегося лучшим спортсменом всех времен; исключительный, несравненный, уникальный». Примеры: Он - Пеле баскетбола, она - Пеле тенниса, она - Пеле бразильского театра, он - Пеле медицины».