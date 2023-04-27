Красную площадь в Москве закроют для посещения на две недели

Ранее сообщалось об изменениях работы транспорта в Санкт-Петербурге в связи с подготовкой проведения праздничных мероприятий на годовщину Дня Победы. Движение по некоторым улицам города будет ограничено на несколько часов 27 апреля, четвертого мая и с седьмого по девятое мая.