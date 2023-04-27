Красную площадь в Москве закроют для посещения на две недели

Меры приняты в связи с подготовкой к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «РИА Новости».
Федеральная служба охраны Российской Федерации сообщила о закрытии Красной площади для посещения в связи с подготовкой мероприятий к празднованию Дня Победы. Ограничения будут действовать с 27 апреля до десятого мая.
Ранее сообщалось об изменениях работы транспорта в Санкт-Петербурге в связи с подготовкой проведения праздничных мероприятий на годовщину Дня Победы. Движение по некоторым улицам города будет ограничено на несколько часов 27 апреля, четвертого мая и с седьмого по девятое мая.