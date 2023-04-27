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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает парламент РФ одним из самых демократичных в мире

Политика
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает парламент РФ одним из самых демократичных в мире

Дипломат и спикер Совета Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко считает, что российский парламент один из самых демократичных и способных во всем мире. Об этом сообщило издание РИА Новости.

По ее мнению, благодаря грамотному руководству парламентариев, мы смогли создать в государстве отличную демократичную систему.

«Сегодня парламентаризм для нашей страны – базовая ценность», - заявила Матвиенко.

Она также порадовалась за способность парламента взаимодействовать со всеми регионами «нашей огромной страны» и учитывать индивидуальные особенности каждого. Реализацию взаимодействия парламента с аппаратом президента она также высоко оценила.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что Россия в равной степени ответит на действия правообладателей из стран Запада.
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