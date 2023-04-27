«Фазовый сдвиг»: Пригожин ответил на требование британских политиков признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на предложение британских депутатов признать «оркестр» террористической организацией. Бизнесмен предложил уравновесить систему и заявил, что в мире произошел фазовый сдвиг.
Пригожин подчеркнул, что если кто-то может обвинить в терроризме организацию, которая боролась с ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Аль-Каидой»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация), то в этом мире произошел сдвиг по фазе.
«В мире пошел фазовый сдвиг, и это очень неплохо. ЧВК "Вагнер" повсюду боролась с ИГИЛ✱, "Аль-Каида", "Боко харам"✱ и другими террористическими организациями, и крайне успешно. Более того, в Мали ИГИЛ✱ и "Аль-Каида" объединились для борьбы с ЧВК "Вагнер"», – ответ предпринимателя публикует пресс-служба компании «Конкорд».
На случай признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией у Пригожина есть ответное предложение, способное уравновесить несправедливость. ИГИЛ и «Аль-Каиду» можно объявить гуманитарными миссиями. В таком случае их собрания можно было бы проводить прямо в британском парламенте, где они выглядели бы в самый раз, иронично заметил предприниматель.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация