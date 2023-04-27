«Фазовый сдвиг»: Пригожин ответил на требование британских политиков признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

На случай признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией у Пригожина есть ответное предложение, способное уравновесить несправедливость. ИГИЛ и «Аль-Каиду» можно объявить гуманитарными миссиями. В таком случае их собрания можно было бы проводить прямо в британском парламенте, где они выглядели бы в самый раз, иронично заметил предприниматель.