Президент Ирана Раиси надеется на углубление сотрудничества с Казахстаном

Лидер Ирана Ибрагим Раиси провел встречу с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и сопровождающей его делегацией, на которой поднял вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщает издание MEHR.
Раиси назвал Казахстан одной из наиболее влиятельных стран в Евразийском союзе, добавив: «Хотя значительный рост торговых отношений между двумя странами в прошлом году значительно улучшил ситуацию по отношению к предыдущим, он все еще не соответствует потенциалу, который есть у двух стран».
Президент также призвал уделять внимание развитию культурных и цивилизационных отношений между Ираном и Казахстаном и счел необходимым создать совместный культурный комитет для продвижения отношений в этой области.
Ранее ФАН сообщил, что Украина предложила ввести санкции в отношении Ирана. Помимо прочего, предлагается внести запрет на вывод средств из Украины резидентами Исламской Республики.