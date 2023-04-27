Президент Ирана Раиси надеется на углубление сотрудничества с Казахстаном

Раиси назвал Казахстан одной из наиболее влиятельных стран в Евразийском союзе, добавив: «Хотя значительный рост торговых отношений между двумя странами в прошлом году значительно улучшил ситуацию по отношению к предыдущим, он все еще не соответствует потенциалу, который есть у двух стран».