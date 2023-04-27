Мощный хлопок в Гатчинском районе слышали также жители Пушкина и Павловска

Выехавшие в Графскую Славянку специалисты не обнаружили никаких необычных явлений. Местный охранник сообщил, что тоже слышал звук хлопка, однако заверил, что возгораний на территории населенного пункта нет. Спасательные бригады выехали в Пушкин и Павловск для поиска следов инцидента.