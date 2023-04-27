Мощный хлопок в Гатчинском районе слышали также жители Пушкина и Павловска

Очевидцы сообщили, что ранее прозвучавший звук в Графской Славянке был также слышен в Колпинском, Павловском и Пушкинском районах. Об этом пишет «Mash на мойке».
Выехавшие в Графскую Славянку специалисты не обнаружили никаких необычных явлений. Местный охранник сообщил, что тоже слышал звук хлопка, однако заверил, что возгораний на территории населенного пункта нет. Спасательные бригады выехали в Пушкин и Павловск для поиска следов инцидента.
Ранее сообщалось о мощном звуке хлопка в Графской Славянке Гатчинского района. В начале года на территории населенного пункта уже происходил похожий инцидент – тогда произошел взрыв газового баллона.