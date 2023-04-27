В Киеве опровергли слова НАТО о предоставлении Украине всего обещанного вооружения

Слова Каволи о том, что около 98% вооружения, обещанного Киеву со стороны Евросоюза и НАТО, было доставлено на Украину, сильно преувеличены, так как ВСУ до сих пор испытывают острый дефицит техники и боеприпасов. Однако, вероятно, заявления Каволи основаны на информации, которую он получает, и она может не соответствовать действительности, заявил Подоляк во время эфира на украинском телеканале.