В Киеве опровергли слова НАТО о предоставлении Украине всего обещанного вооружения

Представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова генерала Кристофера Каволи, который заявил, что почти вся техника, обещанная Киеву со стороны НАТО, уже была доставлена в распоряжение ВСУ.
Слова Каволи о том, что около 98% вооружения, обещанного Киеву со стороны Евросоюза и НАТО, было доставлено на Украину, сильно преувеличены, так как ВСУ до сих пор испытывают острый дефицит техники и боеприпасов. Однако, вероятно, заявления Каволи основаны на информации, которую он получает, и она может не соответствовать действительности, заявил Подоляк во время эфира на украинском телеканале.
Ранее сообщалось, что Каволи рассказал о передаче Киеву почти всего вооружения, которое обещало ему НАТО. По словам генерала, эта военная помощь должна приблизить успешную реализацию контрнаступления ВСУ.