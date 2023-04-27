Певец Стас Михайлов рассказал о своей новой диете, которая помогла резко похудеть

Популярный певец эстрады Стас Михайлов рассказал о своей новой диете, которая помогла ему сбросить почти 15 килограммов. Информация об этом появилась на сайте The Voice Mag.
Именитый музыкант сообщил, что стал худеть по системе от Анастасии Решетовой, а именно заниматься интервальным голоданием.
«Питаюсь по системе: 16 – 8», - заявил артист.
Согласно его заверениям, завтрак ему просто не нужен, ведь он никогда не ест утром. Также, музыкант особенно подчеркнул, что его метод подходит не всем, но в его случае это отлично работает.
Ранее Стас Михайлов заявил, что Лайма Вайкуле «не имеет права на будущее».