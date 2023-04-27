Западные страны передали Украине почти все обещанные танки и машины

Каволи подчеркнул, что «союзники» были очень «щедры» в поставках вооружений. На данный момент обещания по передаче танков и иных боевых машин выполнены на «98%». Такое заявление военный сделал во время слушаний в комитете по делам ВС нижней палаты американского парламента.