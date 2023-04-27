New York Post: Крупнейшее сборище сатанистов пройдет в США

Фестиваль SatanCon2023, проводимый Сатанинским храмом, организует «сатанинский рынок» с развлекательными мероприятиями, ритуалами и дискуссионными площадками, сообщают организаторы. Исчадья ада посвятили съезд мэру Бостона Мишель Ву в знак оскорбления, потому что «она запретила группе провести представление» в мэрии и использовала «антиконституционные меры», чтобы не допустить их в общественные места, сообщил представитель организаторов.