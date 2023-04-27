New York Post: Крупнейшее сборище сатанистов пройдет в США

Мероприятие, объявленное «крупнейшим сатанинским сборищем в истории», состоится в Бостоне в эти выходные. Об этом сообщает издание New York Post.
Фестиваль SatanCon2023, проводимый Сатанинским храмом, организует «сатанинский рынок» с развлекательными мероприятиями, ритуалами и дискуссионными площадками, сообщают организаторы. Исчадья ада посвятили съезд мэру Бостона Мишель Ву в знак оскорбления, потому что «она запретила группе провести представление» в мэрии и использовала «антиконституционные меры», чтобы не допустить их в общественные места, сообщил представитель организаторов.
Тема мероприятия – «Hexennacht in Boston», что означает «Ночь ведьм в Бостоне», и оно посвящено языческому весеннему празднику кануна мая, а также «выходным кощунства и поминовения».
Ранее политолог Сергей Марков рассказал о засилье «сатанистов» в столице Украины. Он отнес к ним Владимира Зеленского, СБУ, Православную Церковь Украины, ЦРУ и другие структуры.