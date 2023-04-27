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Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина простила Scally Milano

Общество
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина простила Scally Milano

Глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что простила популярного рэпера SCALLY MILANO и попросила правоохранительные органы быть к нему «снисходительнее».

По мнению общественной деятельницы, каждый заслуживает второго шанса, главное «научиться признавать свои ошибки».

«Я верю в лучшее в людях», - написала она в посте.

Напоследок, Мизулина посоветовала рэперу «извиниться перед всеми патриотами России» за призывы против проведения СВО.

Ранее, SCALLY MILANO сообщил что не намеревался пропагандировать наркотики в своих треках и попросил прощения у главы Лиги безопасного Интернета.
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