Правящая партия Турции сообщила о необходимости отдыха для президента Реджеп Эрдогана

Пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик рассказал, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган сможет продолжить активное участие в политической жизни государства. Простуда президента не мешает ему исполнять свои обязанности.
На данный момент состояние президента улучшилось и его жизни ничего не угрожает. Поэтому Эрдоган сможет вернуться в политическую жизнь государства после «небольшого отдыха». Однако даже сейчас он продолжает исполнять свои обязанности, написал Челик в своем Twitter*. Информации о том, сколько продлится отдых президента, нет.
Ранее сообщалось, что администрация правительства Турции опровергла заявления, высказанные в СМИ о том, что Эрдоган пережил инфаркт миокарда после того, как ему стало плохо во время прямого эфира на турецком телеканале. Сообщается также, что президент заболел простудой в легкой форме.
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