Правящая партия Турции сообщила о необходимости отдыха для президента Реджеп Эрдогана

На данный момент состояние президента улучшилось и его жизни ничего не угрожает. Поэтому Эрдоган сможет вернуться в политическую жизнь государства после «небольшого отдыха». Однако даже сейчас он продолжает исполнять свои обязанности, написал Челик в своем Twitter*. Информации о том, сколько продлится отдых президента, нет.