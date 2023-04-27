Рейтинги Fox News обрушились после ухода ведущего Такера Карлсона

По данным издания, бывший ведущий программы Tucker Carlson Tonight собирал более 3,3 млн зрителей за ночь. Но после того, как компания объявила, что Карлсон уйдет с телеканала, их число сократилось более чем на 20 %. Цифры могут измениться, поскольку Fox News решает, что делать с пустым временным интервалом. Шоу Fox News Tonight займет это место временно, пока телеканал не выберет новую программу и постоянного спикера для нее. В социальных сетях сторонники республиканцев выразили свое разочарование из-за ухода любимого ведущего. Многие заявили, что больше не будут смотреть телеканал.