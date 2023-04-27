Рейтинги Fox News обрушились после ухода ведущего Такера Карлсона

Уход Такера Карлсона, когда-то самого популярного ведущего на Fox News, привел к снижению аудитории в прайм-тайм. Об этом сообщает издание Independent.
По данным издания, бывший ведущий программы Tucker Carlson Tonight собирал более 3,3 млн зрителей за ночь. Но после того, как компания объявила, что Карлсон уйдет с телеканала, их число сократилось более чем на 20 %. Цифры могут измениться, поскольку Fox News решает, что делать с пустым временным интервалом. Шоу Fox News Tonight займет это место временно, пока телеканал не выберет новую программу и постоянного спикера для нее. В социальных сетях сторонники республиканцев выразили свое разочарование из-за ухода любимого ведущего. Многие заявили, что больше не будут смотреть телеканал.
Ранее уход Такера Карлсона прокомментировал бывший президент США Дональд Трамп. Он предположил, что ведущий принял такое решение по причине жесткой цензуры.