Пользователи сети Интернет сильно впечатлились, узнав, что пармезан производится с добавлением с добавлением внутренностей животных, а именно – сычужного фермента. Об этом пишет IFLScience.
Этот вид сыра традиционно готовят из коровьего молока, выдержанного не менее 12 месяцев в медных чанах, где его нагревают и добавляют другие ингредиенты, такие как сыворотка и необходимый фермент (более известен как химозин или пепсин).
Сычужный фермент при производстве сыра помогает образовывать плотный творог и имеет ключевое значение для придания сыру правильной текстуры. В то время как в некоторых рецептах для этого используется кислота или кислотообразующие бактерии, сыроделы предпочитают сычужный фермент, чтобы улучшить конечные вкусовые качества своего сыра.
Ранее кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о важности занятия физическими упражнениями. Эксперт отметил, что регулярная физическая нагрузка снижает риск сердечных заболеваний.