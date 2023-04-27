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Названы главные проблемы и способы их решения для каждого знака зодиака

Общество
Названы главные проблемы и способы их решения для каждого знака зодиака

Астрологи из издания COSMOPOLITAN рассказали о том, какие главные индивидуальные недостатки можно отметить у каждого знака зодиака.

Потребность в признании и внимании у Овнов может быть немного инфантильной. По вашему мнению любое внимание – уже хорошо.

Тельцы, хоть и самые упорные, но слишком много спорят по пустякам. Пора научиться принимать и другие точки зрения.

Близнецов обвиняют в высоком уровне двуличия. Не стоит так часто лицемерить, просто будьте самим собой и у вас все получится.

Раки: будьте чуть-чуть посдержаннее. Научиться контролировать эмоции поможет вам как в личном, так и в трудовом плане.

Львы: ваше высокомерие хоть и слепит всех вокруг, но далеко не всем нравится. Немного скромности вам явно не повредит.

Девы: проявляйте чуть меньше внимания к деталям. Перфекционизм это конечно отлично, но не стоит этим злоупотреблять, иногда это всех раздражает.

Весы: ваша взбалмошность пусть и мила, но иногда ее бывает слишком много. Научитесь чуть глубже вникать в суть чужой проблемы и люди к вам потянутся.

Скорпионы: тайны и сплетни нужно держать в себе. Это все очень интересно, но чужая личная жизнь на то и личная, что не все о ней узнают.

Стрельцы: быть крайне эрудированным очень хорошо, но всезнайкой - не нужно. Иногда ваша претенциозность бывает просто невыносимой.

Козероги: расслабьтесь. Чуть-чуть поменьше нервов и серьезности, и вот вы уже не кажетесь другим таким холодным и каменным человеком.

Быть бунтарем для Водолея – главная цель в жизни. Иногда можно сдаться и принять чужую точку зрения, ничего вам от этого не будет.

Рыбы: чуть поменьше инфантилизма. Эскапизм хорош только для романтических героев из книг, а вам он точно не к лицу.

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