Названы главные проблемы и способы их решения для каждого знака зодиака

Астрологи из издания COSMOPOLITAN рассказали о том, какие главные индивидуальные недостатки можно отметить у каждого знака зодиака.
Потребность в признании и внимании у Овнов может быть немного инфантильной. По вашему мнению любое внимание – уже хорошо.
Тельцы, хоть и самые упорные, но слишком много спорят по пустякам. Пора научиться принимать и другие точки зрения.
Близнецов обвиняют в высоком уровне двуличия. Не стоит так часто лицемерить, просто будьте самим собой и у вас все получится.
Раки: будьте чуть-чуть посдержаннее. Научиться контролировать эмоции поможет вам как в личном, так и в трудовом плане.
Львы: ваше высокомерие хоть и слепит всех вокруг, но далеко не всем нравится. Немного скромности вам явно не повредит.
Девы: проявляйте чуть меньше внимания к деталям. Перфекционизм это конечно отлично, но не стоит этим злоупотреблять, иногда это всех раздражает.
Весы: ваша взбалмошность пусть и мила, но иногда ее бывает слишком много. Научитесь чуть глубже вникать в суть чужой проблемы и люди к вам потянутся.
Скорпионы: тайны и сплетни нужно держать в себе. Это все очень интересно, но чужая личная жизнь на то и личная, что не все о ней узнают.
Стрельцы: быть крайне эрудированным очень хорошо, но всезнайкой - не нужно. Иногда ваша претенциозность бывает просто невыносимой.
Козероги: расслабьтесь. Чуть-чуть поменьше нервов и серьезности, и вот вы уже не кажетесь другим таким холодным и каменным человеком.
Быть бунтарем для Водолея – главная цель в жизни. Иногда можно сдаться и принять чужую точку зрения, ничего вам от этого не будет.
Рыбы: чуть поменьше инфантилизма. Эскапизм хорош только для романтических героев из книг, а вам он точно не к лицу.
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