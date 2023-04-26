В Турции подтвердили заболевание президента Реджепа Эрдогана

Ранее сообщалось, что во время прямого эфира с Эрдоганом на турецком телеканале президенту резко стало плохо. После этого все присутствующие испугались, а трансляцию прервали рекламой. Спустя несколько минут интервью с лидером Турции продолжилось. Однако потом стало известно, что Эрдоган был доставлен в больницу. Высказывались предположения о том, что президент пережил инфаркт миокарда.