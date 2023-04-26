В Турции подтвердили заболевание президента Реджепа Эрдогана

Правительство Турции сообщило, из-за чего был сорван прямой эфир местного телеканала с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил данные о том, что заявления об инфаркте миокарда у Эрдогана являются дезинформацией и не соответствуют действительности. По словам политика, состояние президента стабилизировалось и улучшилось, а сам лидер страны болен легкой простудой, информирует TRT Haber.
Ранее сообщалось, что во время прямого эфира с Эрдоганом на турецком телеканале президенту резко стало плохо. После этого все присутствующие испугались, а трансляцию прервали рекламой. Спустя несколько минут интервью с лидером Турции продолжилось. Однако потом стало известно, что Эрдоган был доставлен в больницу. Высказывались предположения о том, что президент пережил инфаркт миокарда.