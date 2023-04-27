«Наша цель — возрождение знаний»: в «ЧВК Вагнер Центре» стартовал цикл лекций по гражданской обороне

26 апреля в здании «ЧВК Вагнер Центра» состоялась первая лекция из цикла «Спасение — это профессия или призвание?» Мероприятие было приурочено к 37-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Специалисты объяснили присутствующим, что значит радиационная безопасность, а также рассказали, как действовать в случае возникновения техногенной катастрофы. Эксперты уверены, что люди должны получать такую информацию на постоянной основе, поэтому такие лекции крайне необходимы.
«Главная наша цель — возрождение знаний в области гражданской обороны. Раньше люди обучались, имели понимание использования средств индивидуальной защиты. В последние годы, к сожалению, это утратилось. Мы хотим поработать над тем, чтобы снова вернуть эти знания, которые при определенных обстоятельствах могут спасти людям жизнь», — отметил резидент «ЧВК Вагнер Центра», представитель ООМПО «Наследие» Назар Долицкий.
На мероприятии выступили профессиональные спасатели и ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также по телемосту к лекции присоединился сотрудник корпорации «Росатом» Сергей Васильев. Он отметил, что корпорация сегодня уделяет особое внимание вопросу использования мирного атома, а также разрабатывает необходимые меры, способные предотвратить ЧП. Спикеры подчеркнули, что проведение подобных мероприятий очень важно.
«Безопасность превыше всего, нужно сохранять жизнь. Особенно мне, как чернобыльцу, военному врачу и ученому, который все время исследует, в чем сила жизни, — это превыше всего. Потому что Чернобыль — это, конечно, катастрофа. Сегодня особый день — день, когда это случилось. У нас в то время страна собрала в обруче представителей всех научно-исследовательских военных институтов и мы, каждый выполняя свою задачу, исследовали то, как влияет на природу это событие. Мне, как врачу, приходилось изучать и смотреть, как это влияет, прежде всего, на здоровье. Благодаря тому, что мы долго исследовали то, как живут и чем болеют люди на этих территориях, можно много чего рассказать и советовать о том, как жить более безопасно», — констатировал научный сотрудник Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева Валерий Лесничий.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Последствия самой крупной катастрофы в истории мирного атома специалисты со всего мира устраняют до сих пор.