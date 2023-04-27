«Наша цель — возрождение знаний»: в «ЧВК Вагнер Центре» стартовал цикл лекций по гражданской обороне

На мероприятии выступили профессиональные спасатели и ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также по телемосту к лекции присоединился сотрудник корпорации «Росатом» Сергей Васильев. Он отметил, что корпорация сегодня уделяет особое внимание вопросу использования мирного атома, а также разрабатывает необходимые меры, способные предотвратить ЧП. Спикеры подчеркнули, что проведение подобных мероприятий очень важно.