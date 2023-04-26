Жители Гатчинского района Ленобласти рассказали о мощном хлопке вечером 26 апреля

Очевидцы сообщили информационному изданию «Mash на Мойке» о звуке сильного хлопка в Графской Славянке Гатчинского района. Отмечается, что волна от него ощущалась отчетливо.
Видеозаписи с камер наружного наблюдения не содержат кадров с чем-либо еще помимо звука хлопка. Представители МЧС пока не выступали с какими-либо заявлениями по поводу инцидента. Сообщается, что в начале года в этом же населенном пункте со схожим звуком произошел «взрыв» баллона с газом.
Ранее сообщалось о взрыве автомобиля «Газель» в Нижнем Новгороде после аварии. Водитель грузовой машины был госпитализирован.