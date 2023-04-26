Украинский политик Олег Соскин раскритиковал Киев за то, что ВСУ не готовы к проведению контрнаступления, несмотря на многочисленные заявления представителей администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Соскин заявил, что у ВСУ нет минимальных факторов, которые должны быть при подготовке и реализации контрнаступления. Украинская армия страдает от нехватки оружия, военной техники и личного состава, однако Киев постоянно заявляет о своей уверенности в проведении успешной операции. По словам Соскина, у ВСУ нет даже 100 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Джордж Баррос предсказал всеобщую мобилизацию на Украине в ближайшее время. Баррос отметил, что эта мера стала необходимостью для Киева в связи с острым дефицитом военнослужащих в рядах ВСУ, которая может помешать предстоящему контрнаступлению.