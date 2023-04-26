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Эксперт Олег Соскин рассказал о причинах провала предстоящего контрнаступления ВСУ

Армия
Эксперт Олег Соскин рассказал о причинах провала предстоящего контрнаступления ВСУ

Украинский политик Олег Соскин раскритиковал Киев за то, что ВСУ не готовы к проведению контрнаступления, несмотря на многочисленные заявления представителей администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Соскин заявил, что у ВСУ нет минимальных факторов, которые должны быть при подготовке и реализации контрнаступления. Украинская армия страдает от нехватки оружия, военной техники и личного состава, однако Киев постоянно заявляет о своей уверенности в проведении успешной операции. По словам Соскина, у ВСУ нет даже 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Джордж Баррос предсказал всеобщую мобилизацию на Украине в ближайшее время. Баррос отметил, что эта мера стала необходимостью для Киева в связи с острым дефицитом военнослужащих в рядах ВСУ, которая может помешать предстоящему контрнаступлению.
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