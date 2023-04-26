Эксперт Олег Соскин рассказал о причинах провала предстоящего контрнаступления ВСУ

Соскин заявил, что у ВСУ нет минимальных факторов, которые должны быть при подготовке и реализации контрнаступления. Украинская армия страдает от нехватки оружия, военной техники и личного состава, однако Киев постоянно заявляет о своей уверенности в проведении успешной операции. По словам Соскина, у ВСУ нет даже 100 тысяч человек.