Названы простые способы сэкономить и сохранить свой бюджет

Редакция издания The Voice Mag поделилась своими советами по денежному менеджменту и рассказала, как и на чем у вас получится сэкономить.
Рекомендуется почаще проводить ревизию своих вещей и не тратиться на «ненужное» и «лишнее». Проверьте свои подписки на платные сервисы, возможно не все из этого вам необходимо.
Всегда пользуйтесь предоставленной возможностью. Если вам предложили повышение, но вы опасаетесь ответственности, то знайте, что стать богаче, не занимаясь усердным, трудом практически невозможно.
Вовремя оплачивайте счета. Пени и штрафы могут очень неожиданно и сильно ударить по кошельку в самое неподходящее время.
Вспомните о тех, кто вам должен. Напомните друзьям о занятой у вас год назад тысяче и не забывайте о ежегодном налоговом вычете. Акции с кэшбеком тоже крайне полезны.
Покупки стоит совершать при наличии хорошей скидки. Помните, что зимой, летние вещи обычно дешевле и наоборот.
Будьте на пике технологий. Поменяйте свои счетчики на более точные и современные, поищите более выгодные тарифы на интернет и связь и используйте энергосберегающее электрооборудование.
Ранее, правительство Москвы сообщило о сэкономленных благодаря новой технологии 9 млрд рублей.