В Турции опровергли инфаркт миокарда у президента Реджепа Эрдогана

Различные СМИ распространили информацию о том, что резкое ухудшение здоровья Эрдогана связано с тем, что во время интервью у него были предпосылки к инфаркту миокарда, который он позже и пережил в больнице. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщает центр по борьбе с дезинформацией правительства Турции.