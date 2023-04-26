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В Турции опровергли инфаркт миокарда у президента Реджепа Эрдогана

Общество
В Турции опровергли инфаркт миокарда у президента Реджепа Эрдогана

Администрация президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана прокомментировала информацию о том, что лидер страны пережил инфаркт во время интервью на местном телеканале.

Различные СМИ распространили информацию о том, что резкое ухудшение здоровья Эрдогана связано с тем, что во время интервью у него были предпосылки к инфаркту миокарда, который он позже и пережил в больнице. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщает центр по борьбе с дезинформацией правительства Турции.

Ранее сообщалось, что во время прямого эфира на телеканале Эрдогану стало плохо. После этого журналист, который брал у него интервью, испугался и потребовал включить рекламу. В СМИ высказывались предположения об инфаркте миокарда, который пережил президент, а также о болезни желудка и простуды. Состояние Эрдогана оценивалось как тяжелое.
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