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Папа Римский дал женщинам право голоса на собрании влиятельных епископов

Весь мир
Папа Римский дал женщинам право голоса на собрании влиятельных епископов

Как сообщает издание The New York Times, Папа Римский Франциск одобрил изменения, впервые позволяющие женщинам и мирянам голосовать на важном собрании епископов, которое станет центральным совещательным органом, помогающим ему определять будущее церкви.

По мнению понтифика, женщины должны начать занимать более высокие должности, не обращая внимания на уже выведенные догматы церкви.

«Вклад женщин не должен ограничиваться «служанками алтаря» или «президентом благотворительной организации», - заявил он.

Рукоположение женщин в священники Папа все еще отвергает и осторожно относится к их посвящению в дьяконы.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск проведет переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
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