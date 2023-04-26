Посол РФ в США Анатолий Антонов пожелал сохранить контакты между Москвой и Вашингтоном

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил о важности сохранения линий коммуникации между Москвой и Вашингтоном.
Антонов подчеркнул, что контакты стоит поддерживать при «любых обстоятельствах». Посольство России в США общается как с Белым Домом, так и с Государственным департаментом. Дипломат отметил, что обмен сообщениями на данный момент сводится к демаршам в отношении политики России со стороны американских коллег. Тем не менее, по его словам, РФ продолжает использовать контакты для донесения своих национальных интересов, – пишет «РИА Новости».
Ранее Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытался создать «холодную атмосферу» главе МИД России Сергею Лаврову во время его поездки в Нью-Йорк. Дипломат сообщил, что об изоляции делегации РФ «не может быть и речи».