«Каждый пленный россиянин – это еще один свободный украинец»: Зеленский сообщил об обмене военнопленными

Зеленский сообщил, что сегодня, 26 апреля, украинской стороне удалось обменять пленных российских солдат на бойцов ВСУ. В ходе обмена 42 украинских военных вернулись на Родину, а также двое гражданских лиц. По словам Зеленского, за время вооруженного конфликта с РФ, Киеву удалось спасти из российского плена 2279 военных и мирных жителей. Президент Украины также отметил, что каждый пленный русский гражданин – это еще один освобожденный украинец.