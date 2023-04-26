Аркадий Дворкович сравнил матч между Непомнящим и Лижэнем с финалом футбольной ЛЧ 2005 года

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил о том, что предстоящий матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем он может сравнить лишь с финалом Лиги Чемпионов 2005 года. Об этом пишет РБК Спорт.
На вопрос журналистов о том, чего стоит ожидать от грядущего финала, Дворкович ответил, что происходит «серьезный обмен ударами»
«На ум приходят знаменитые финалы футбольной Лиги чемпионов. Например, «Ливерпуль» — «Милан», - заявил президент федерации.
По его словам, популярность матча обуславливается наличием большого количества аудитории из Китая, которая активно следит на разворачивающимися событиями.
Ранее сообщалось, что Непомнящий проиграл Лижэню в 12 партии матча в финале чемпионата мира по шахматам.