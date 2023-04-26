Аркадий Дворкович сравнил матч между Непомнящим и Лижэнем с финалом футбольной ЛЧ 2005 года

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил о том, что предстоящий матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем он может сравнить лишь с финалом Лиги Чемпионов 2005 года. Об этом пишет РБК Спорт.