Посол РФ в США Анатолий Антонов: Вашингтону не удастся изолировать российскую дипломатическую делегацию

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытался создать у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова впечатление холодного приема во время его визита в Организацию Объединенных Наций. Антонов подчеркнул, что речи об изоляции делегации РФ в Нью-Йорке «не может быть».