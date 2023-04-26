Посол РФ в США Анатолий Антонов: Вашингтону не удастся изолировать российскую дипломатическую делегацию

Власти Соединенных Штатов хотели создать холодную атмосферу приехавшей в Нью-Йорк российской делегации. Об этом пишет «РИА Новости».
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытался создать у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова впечатление холодного приема во время его визита в Организацию Объединенных Наций. Антонов подчеркнул, что речи об изоляции делегации РФ в Нью-Йорке «не может быть».
Ранее Анатолий Антонов сообщил, что в местах заключения США содержатся сто граждан России. По словам дипломата, Вашингтон дискредитирует россиян ради ухудшения отношений с Москвой. Он добавил, что США активно имплементируют антироссийскую политику на фоне украинского кризиса.