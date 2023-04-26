Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Fan ID за сложность и некорректность в сверке документов

По словам Лебедева, он узнал о необходимости приобретения паспорта болельщика за пару дней до матча, поэтому ему пришлось экстренно искать пути решения образовавшейся проблемы. После получения паспорта через приложение «Госуслуги» блогер отметил удобство и скорость работы сервиса. Однако на этом приятные моменты с Fan ID закончились. Когда Лебедев попытался попасть на матч, его заставили показать не только QR-код на самом билете в приложении, но и его оригинал, который блогеру прислали друзья по электронной почте. Также стюарды не потребовали от Лебедева удостоверения личности, которое подтвердило бы его Fan ID или билет. Таким образом, по словам дизайнера, любой человек может попасть на матч за другого, просто показав QR-код.