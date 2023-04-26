Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Fan ID за сложность и некорректность в сверке документов

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал о минусах организации системы Fan ID, с которыми он столкнулся во время похода на матч.
По словам Лебедева, он узнал о необходимости приобретения паспорта болельщика за пару дней до матча, поэтому ему пришлось экстренно искать пути решения образовавшейся проблемы. После получения паспорта через приложение «Госуслуги» блогер отметил удобство и скорость работы сервиса. Однако на этом приятные моменты с Fan ID закончились. Когда Лебедев попытался попасть на матч, его заставили показать не только QR-код на самом билете в приложении, но и его оригинал, который блогеру прислали друзья по электронной почте. Также стюарды не потребовали от Лебедева удостоверения личности, которое подтвердило бы его Fan ID или билет. Таким образом, по словам дизайнера, любой человек может попасть на матч за другого, просто показав QR-код.
Он отметил, что система Fan ID слишком сложная, несмотря на то, что требования, которые необходимо выполнить для получения паспорта (фото, подтверждение загранпаспорта и тд) не проверяются. Любой человек без подтверждения личности может пройти по любому Fan ID, так как никто не проверяет ничего, заявил Лебедев.
Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив высказало инициативу об упрощении использования паспорта болельщика, сократив количество матчей, на которых он будет использоваться. Таким образом было предложено использовать систему Fan ID только на матчах с повышенной опасностью.