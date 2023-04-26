Nikkei Asia: Япония вымирает с ужасающей скоростью

Новые прогнозы динамики населения Японии показывают, что к 2070 году население страны будет составлять 87 миллионов человек. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.
Правительство намерено поддерживать численность населения в 100 миллионов человек в течение 2060-х годов, для чего потребуется среднее число рождений на женщину 1,8. Но ожидается, что этот показатель достигнет 1,36 в 2070 году, согласно прогнозам, опубликованным в среду Национальным институтом исследований народонаселения и социального обеспечения.
Прогноз 2017 года предусматривал уровень 1,44 в 2065 году. Общий коэффициент рождаемости в Японии в 2021 году составил 1,3. Прошлые прогнозы, как правило, были оптимистичными, и в результате руководство страны не приняло мер, способных остановить спад.
Новые данные подчеркивают растущую зависимость Японии от иностранной рабочей силы. Ожидается, что к 2070 году каждый девятый житель Японии будет приезжать из-за границы.
Ранее эксперты в области демографии рассказали, что Украину ждет катастрофическое сокращение населения к 2030 году. Ожидается, что в ней будет проживать около 24 миллионов человек.