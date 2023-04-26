Nikkei Asia: Япония вымирает с ужасающей скоростью

Правительство намерено поддерживать численность населения в 100 миллионов человек в течение 2060-х годов, для чего потребуется среднее число рождений на женщину 1,8. Но ожидается, что этот показатель достигнет 1,36 в 2070 году, согласно прогнозам, опубликованным в среду Национальным институтом исследований народонаселения и социального обеспечения.