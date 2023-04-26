Против Дональда Трампа свидетельствуют в суде по делу об изнасиловании

Согласно словам Кэррол, ситуация с сексуальным насилием от Трампа не первая произошедшая в ее жизни. В возрасте 12 лет до нее домогался вожатый детского лагеря, в котором она находилась. Тогда она никому об этом не рассказала, потому что «чувствовала себя пристыженной».