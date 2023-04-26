Против Дональда Трампа свидетельствуют в суде по делу об изнасиловании

Писатель Джин Кэррол приехала в суд в качестве свидетеля для дачи показаний по делу об изнасиловании со стороны экс-президента США Дональда Трампа. Освещает ход ведения судопроизводства издание The Washington Post.
Согласно словам Кэррол, ситуация с сексуальным насилием от Трампа не первая произошедшая в ее жизни. В возрасте 12 лет до нее домогался вожатый детского лагеря, в котором она находилась. Тогда она никому об этом не рассказала, потому что «чувствовала себя пристыженной».
Ранее, Дональд Трамп прокомментировал решение об увольнении с телеканала Fox News ведущего Такера Кларксона. По его мнению, причиной могла стать нехватка свободы действия у шоумена и ограничения со стороны начальства.