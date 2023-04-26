Эксперты рассказали об опасных компонентах собачьего корма

Читая состав продуктов стоит обращать внимание на мясные составляющие. Так, помимо настоящего мяса в кормах может содержаться так называемая «мясная мука» – компонент представляет собой изделие в виде порошка, в состав которого могут входить копыта, клювы и перья. Если у животного развилась аллергия, то стоит задуматься, нет ли в корме «мясной муки».