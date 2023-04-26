Эксперты рассказали об опасных компонентах собачьего корма

Большинство владельцев собак наверняка хотят, чтобы качество состава еды для питомцев соответствовало стандартам человеческой пищи. Эксперты в области диетологии животных рассказали о подводных камнях в таких кормах. Об этом пишет Reader’s digest.
Читая состав продуктов стоит обращать внимание на мясные составляющие. Так, помимо настоящего мяса в кормах может содержаться так называемая «мясная мука» – компонент представляет собой изделие в виде порошка, в состав которого могут входить копыта, клювы и перья. Если у животного развилась аллергия, то стоит задуматься, нет ли в корме «мясной муки».
Многие производители подмешивают в состав продуктов много сахара. Повышенное его содержание в корме формирует зависимость у животных – они становятся способны питаться намного чаще.
Наибольшим риском для здоровья питомцев обладает консервант E320 (Бутилгидроксианизол или BHA), который запрещен во многих странах для употребления человеком. Частое его употребление животным может привести к возрастанию риска развития онкологии.
Ранее косметолог Амина Бердова рассказала о самых бесполезных процедурах для лица. Среди неэффективных косметических манипуляций эксперт назвала массаж, глубокие пилинги и обертывания.